Katar, futbolseverleri Bedevi çadırlarında ağırlamak istiyor

2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek olan Katar, 500 bin futbolseverin bir kısmını çölde kuracağı Bedevi çadırlarında ağırlamayı planlıyor.

Katar’da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası etkinlikleri çerçevesinde, ülkeye gelmesi beklenen 500 bin futbolseverin nerelerde konaklayacağı sorununu çözmek isteyen Organizasyon Komitesi’nin önündeki en büyük engel FIFA tarafından belirlenen yüksek standartlar.

NTV'nin haberine göre, Komite sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu turnuvanın merkezinde Ortadoğu’nun misafirperveliğini gösterme amacı var. Sporseverlerin yıldızlar altında uyuyabileceği yaratıcı ve otantik bir konsept üzerinde çalışıyoruz” dedi.

FIFA İcra Kurulu, yazın havaların aşırı sıcak olması nedeniyle Katar'daki 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanmasına karar vermişti.