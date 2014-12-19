Katar Emiri'ne sürpriz protokol; MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından karşılandı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Ankara'ya yaptığı ziyarette, protokol açısından yaşanan ilklerle dikkat çekti. İlk defa Türkiye'yi ziyaret eden yabancı bir devlet başkanı, Ankara'ya gelişinde havaalanında MİT Müsteşarı tarafından karşılandı. Şeyh El Tani, dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelişinde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından karşılandı. Fidan, Katar Emiri'ne aracında da eşlik etti.

Bakan değil, müsteşar eşlik etti

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı ziyaretler için uyguladığı protokol kurallarına göre, bugüne kadar "resmi ziyaret-Devlet ziyareti" için Ankara'ya gelen yabancı devlet başkanlarına hep ziyaret boyunca eşlik etmek üzere bir hükümet üyesi eşlik etti. Refakatçi Bakan, konuk devlet başkanını havaalanında karşılar, Türk tarafıyla yaptığı tüm resmi temaslarda hazır bulunur, gittiği her kentte kendisine eşlik eder.

Ancak Katar Emiri'nin Ankara'ya yaptığı ziyarette bu durumda bazı değişiklikler oldu.

Maliye Bakanı karşıladı ama...

Rutin protokol gereği, Katar Emiri Ankara'da bir hükümet üyesi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılandı. Ancak karşılayanlar arasında bir de sürpriz isim vardı; MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Fidan, Katar Emiri'ni sadece karşılamakla kalmadı. Emir'in havaalanından ayrılırken bindiği araçta da kendisine eşlik etti.

Saray'daki resmi görüşmede de var

Fidan, bu sabah da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Katar Emiri için gerçekleştirilen resmi karşılama töreninde de vardı. Tören öncesi Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın paltosunda bulduğu uzun bir saç telini alarak yere atması dikkat çekti.

Gündem: Ortadoğu

Katar Emiri'nin ziyaretinde öne çıkacak konunun, Türkiye'nin bu ülkeden alacağı sıvılaştırılmış doğalgaz ile Katar'ın Türkiye'ye yapacağı enerji yatırımlarının olacağı söyleniyordu. Ancak MİT Müsteşarı'nın da Türkiye'nin resmi görüşme heyetinde yer alması, ana gündem konusunun Ortadoğu olacağının işaretini verdi.

Mısır'da darbeyle koltuğundan indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Ankara-Kahire resmi görüşmelerinde aktif rol oynamıştı. Fidan, Başbakanlığı döneminde de Erdoğan'ın kilit ziyaretlerinde Türk heyetlerinde yer almıştı. Erdoğan'ın "Başbakan" olarak ABD'ye yaptığı son çalışma ziyaretinde de MİT Müsteşarı Fidan heyette yer almış, hatta ABD Başkanı Barack Obama'nın Erdoğan onuruna akşam verdiği kısıtlı katılımcının yer aldığı çalışma yemeğinde de, yemekte Erdoğan'la birlikte yer alan üç kişiden biri olmuştu.

21 pare top atışıyla karşılandı

Katar Emiri Al Sani’nin 've beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören ve 21 pare top atışıyla karşılandı. Resmi görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye heyetinde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın yer aldı.