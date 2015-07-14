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Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

Erdoğan'la yapılacak görüşmede, bölgesel meseleler masaya yatırılacak

14 Temmuz 2015 02:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 53 tane Arap atı göndermesi ve Türkiye’yi ziyaret sırasında, İstanbul’daki Erbilgin Yalısı’nı eşine 100 milyon Euro'ya satın almasıyla gündeme gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri arasında İstanbul'da yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra başta Suriye, Irak, Yemen, Libya olmak üzere bölgesel meseleler de değerlendirilecek.Açıklamada, ziyaretin, Türkiye ile Katar arasında tesis edilen stratejik işbirliğinin geliştirilmesine, her iki ülkenin kardeş halkları arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine vesile olması beklendiği ifade edildi.

 

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