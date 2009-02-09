Katar Emiri mahkemelik oluyor

Sabah-ATV’nin yüzde 25’ine sahip olan Katar Emiri’nin yönetimce alınacak her türlü finansal kararda, veto yetkisi olduğunun ortaya çıkması üzerine inceleme başlatan RTÜK konuyu ele aldı, ancak 6 oyla ‘’Yapılacak bir işlem yoktur’’ kararına vardı. Kurulun üç üyesi ise karara muhalif kaldı ve konuyu yargıya taşıma kararı aldı.



RTÜK üyesi Şaban Sevinç, ‘’Katarlı ortak ile imtiyazlı ortaklık sözleşmesi yapıldığı Rekabet Kurulunca belirlendi. Yasamıza göre, bunun sona ermesi için ATV’ye uyarı yapılması gerekiyordu. Durum düzeltilmezse, lisans iptaline kadar uzanan yaptırımlar devreye girmeliydi. Ama görmezden gelindi ve 6 oyla bu reddedildi. Konuyu yargıya taşıyacağız.’’ dedi.



Ciner-Bilgin süreci gibi



Toplantıda kurulun ‘’Yaptırıma gerek yok’’ kararı veren Zahit Akman başkanlığındaki 6 üyesi ise, Katar’lı ortağın yüzde 25 ortaklığına rağmen her karara veto yetkisi bulunmasının ana sözleşmede yer almadığını bu nedenle işlem yapılamayacağını savundular.



Şaban Sevinç ise Sabah ATV grubuna el konulduktan sonra grubun Turgay Ciner’e satıldığını, ancak daha sonra Dinç Bilgin’in ‘’Aralarında gizli bir sözleşme olduğu’’ yolunda belge çıkardığını hatırlatarak ‘’ Bu belgenin doğru olmadığı anlaşıldı ama grup Ciner’in elinden gitti. Bugünkü süreç ve gelişmeler de aynı’’ dedi.



Çalık v e Lusail



Rekabet Kurulu hazırladığı raporda, “Bütçenin belirlenmesine yönelik olarak azınlık hissedarı Lusail’in (Katar Emiri’nin medya yatırımları için kurduğu şirket) sahip olduğu veto hakkının ”yatırımın korunması amacını aşarak“, Lusail’e Çalık Grubu üzerinde ortak kontrol hakkı verdiği, dolayısıyla işlem sonucunda (yüzde 25 hisse satışı) Turkuvaz’ın kontrolünün Çalık Grubu’ndan, Çalık Grubu ile Lusail’in ortak kontrolüne geçeceği kanaatine ulaşılmıştır” tespitinde bulunmuştu.



Sabah-ATV’yi satın alan Turkuvaz Medya, Rekabet Kurulu ve RTÜK’den satış onayı çıktıktan sonra, ortaklık yapısını değiştirdi. Yüzde 25 hisse alan Katarlı Lusail’in ortaklığı, 10 Haziran 2008’de RTÜK’ün onayından geçti. Ancak daha sonra Katarlı ortağın azınlık hisse haklarını korumanın ötesine geçen haklara sahip olduğu ortaya çıktı.



Şirket bütçesinin belirlenmesinde veto hakkına sahip olan Lusail’in durumu, Rekabet Kurumu uzmanlarınca “İmtiyazlı ortaklık” olarak değerlendirildi. Bu durum da RTÜK Kanununa aykırılık oluşturdu. Yabancı hisse oranını yüzde 25’le sınırlayan yasa, yerli veya yabancı hissedarların imtiyazlı hisse senedine sahip olamayacaklarını öngörüyor. Sabah-ATV’ye ortak olan Katar’lı şirket, Ahmet Çalık’a ait Turkuvaz A.Ş’ye, 162 milyon 333 bin YTL sermaye koymuştu.