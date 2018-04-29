Katar Emiri es-Sani'den diyalog çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani, ülkesiyle ilişkileri donduran 4 Arap ülkesine sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı, ancak herhangi bir müzakerenin ulusal egemenliğe saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın ilişkileri dondurduğu 5 Temmuz'dan beri ilk kez konu hakkında açıklama yapan es-Sani "Hükümetler arasındaki siyasi farklılıklardan halkların etkilenmesini engellemenin zamanı geldi" dedi.

Katar halkına televizyondan seslenen es-Sani, 'kuşatma' olarak tanımladığı, 4 Arap ülkesinin ülkeye geçen ay uygulamaya başladıkları yaptırımlara rağmen 'Katar'da hayatın normal şekilde devam ettiğini' de söyledi.

Katar ile diplomatik ve ticari ilişkileri kesen ülkeler, Körfez ülkesini terör örgütlerini finanse etmekle suçlamışlardı.

Konuşmasında bu iddiaları yalanlayan Emir, "Katar terörizmle durmak bilmeden mücadele ediyor ve uluslararası toplum bunu takdir ediyor" dedi.

Katar Emiri Kuveyt ve ABD sorunun çözümü konusundaki çabalarından dolayı, Türkiye'ye de yardımlarından dolayı teşekkür etti.