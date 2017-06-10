Katar Emiri Erdoğan'ın iftar davetine gelemiyor

Körfez krizi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar daveti üzerine bu hafta sonu Türkiye’ye gelmeyi programına alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, ziyareti iptal etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’ye sıklıkla gelen El Sani’nin, krizden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmelerinde birlikte iftar yapmak için mutabık kaldıkları öğrenildi. Ancak hafta başında Suudi Arabistan öncülüğünde, diğer Körfez ve Arap ülkelerinin Katar’ı abluka altına alması üzerine Emir El Sani, tüm yurtdışı programlarını iptal etti. El Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini de geri çevirmişti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani​, “Emir, ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak” açıklaması yapmıştı. Emir El Sani’nin, yurtdışına çıktığı anda iktidardan devrilip, ülkesine geri dönememe endişesi taşıdığı da öne sürülüyor. Türkiye’den de Katar’a şu anda bir ziyaret planı olmadığı savunuldu.



Telefon diplomasisi



Türkiye, Körfez kriziyle ilgili temaslarını da sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gece Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede, krizin bir an önce sona ermesi temennisi dile getirildi. Katar Dışişleri Bakanı bu görüşmeden önce, “Türk askerinin Katar’a konuşlandırılmasının tüm bölgenin güvenliğine katkıda bulunulması için atılan bir adım olduğunu” açıklamıştı. Türk yetkililer, Katarlı Bakan’ın bu açıklamasının, “Türkiye gerekirse askeri olarak müdahalede bulunur” şeklinde yorumlanmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayıp “Türk askeri Katar’a özellikle eğitim ve gerektiğinde ortak tatbikatlar yapmak için gidiyor” değerlendirmesinde bulundular.