Katar Emiri: Diyaloğa açığız

Özge Düzgün, İstanbul, 18 Ekim, (DHA)- Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Thani, Endonezya ziyareti sırasında Körfez krizini çözmek için diyaloğa her zaman hazır olduğunu belirtti.

Emir ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo başkent Cakarta Bogor Köşkü\'nde anlaşmaların imza töreninin ardından bir basın toplantısında konuştu.

Katar üzerindeki adaletsiz kuşatma ve Katar ve Körfez ülkelerindeki insani etkileri konusunda konuşan Emir, Katar\'ın bu konuları çözmek için diyaloga her zaman hazır olduğunu vurguladı. Bu durumun kazananı olmadığını “hepimiz kardeşiz” diyerek altını çizdi.

“Katar, bu konuları çözmek için daima hazırdır; çünkü kazanan yok, hepimiz kardeşiz ve hepimiz bu kriz yüzünden kaybediyoruz ve bu nedenle Katar, tüm tarafların ülkenin egemenliğine saygı gösterme bağlamında bağlayıcı anlaşmalara uygun olarak diyaloga açıktır” dedi

Emir, Endonezya ile müzakerelerde özellikle yatırım, altyapı, enerji ve turizm alanlarında ele alınan karşılıklı çıkar meselelerini belirterek yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.