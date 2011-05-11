Katar, Dünya Kupası için FIFA'ya rüşvet mi verdi?

T24 - İngiliz Parlamentosu’nun soruşturması, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkenin seçiminde rüşvet çarkının döndüğünü ortaya çıkardı. İddialara göre 2 üye rüşvet alarak Katar’ı seçti, 4 üye ise oy vermek için İngiltere’den rüşvet istedi.





İngiltere, 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için yarışa katılmış ancak ev sahipliği hakkını Rusya kazanmıştı. Bu başarısızlıktan sonra İngiliz Parlamentosu’nda başlatılan soruşturma tüm dünya futbolunu etkileyebilecek bir rüşvet skandalını açığa çıkardı.

İngiltere Futbol Federasyonu eski başkanı olan ve İngiltere'nin 2018 Dünya Kupası kampanyasını yürüten David Triesman, araştırma komisyonuna çok çarpıcı iddialarda bulundu. Triesman’ın yaptığı açıklamaya göre 4 FIFA üyesi İngiltere lehine oy kullanmak için rüşvet istedi.

Triesman’ın iddialarına göre;

FIFA’nın Başkan yardımcısı Jack Warner, Trinidad’da bir eğitim merkezi kurulması için iki buçuk milyon sterlinlik bir parayı kendi eliyle verilmesini istedi. Warner daha sonra da depremin vurduğu Haiti’nin Dünya Kupası haklarının alınması için yine kendi kanalıyla 500 bin sterlinlik bir ödemenin yapılmasını istedi.



Şövalyelik istedi

Paraguay’ın FIFA üyesi Nicolas Leoz İngiltere’den şövalyelik unvanı istedi.

Brezilyalı üye Ricardo Teixeira, Triesman’a oyunu değiştirmesi konusunda ne verebileceğini söylemesi için kendisiyle temasa geçmesini istedi.

Tayland’ın FIFA üyesi ise İngiltere ile Tayland arasında oynanacak bir maçın televizyon haklarını rüşvet olarak istedi.



Deliller FIFA'ya gidiyor

Triesman iddialarını dayandırdığını belirttiği ve Parlamento Komisyonu'na sunduğu delilleri FIFA'ya da götüreceğini söyledi. FIFA Genel Başkan Yardımcısı Jack Warner ise Triesman'ın iddiaların "saçmalık" olarak niteledi ve herhangi bir zamanda herhangi bir kişiden oyunun rengini belirlemek için para istemediğini de söyledi.



‘Katar rüşvetle kazandı'

Rüşvet iddiaları İngiltere’nin adaylığı ile sınırlı değil. Soruşturma çerçevesinde iki Afrikalı FIFA delegesinin de, 2022 Dünya Kupası’nın ev sahipliğinin Katar’da düzenlenmesi yönünde oy vermesi için bir milyon Sterlin rüşvet aldığı iddiA edildi. İngilizce Parlamenter Damian Collins, bu konudaki belgelerin Sunday Times gazetesi tarafından kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.

ABD’yi geride bırakan Katar 2022 Dünya Kupası’nı düzenlemeye hak kazanmıştı.

FIFA konuyla ilgili iddiaları araştıracağını duyurdu.



