Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye teşekkür

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani "Arab Center Washington" adlı düşünce kuruluşunun ABD'nin başkenti Washington'da düzenlediği "Körfez Krizini Çözmek: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı panele katıldı. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi değerlendiren El Sani, "Türkiye, uygulanan blokajdan dolayı Katar'ın tedarik zincirine çok etkili bir şekilde destek verdi. Bu destek için çok minnettarız" dedi.

CNNTürk'ün haberine göre, konuşmasında Katar'a ilişkin ortaya atılan birçok iddia hakkında 'temelsiz' değerlendirmesinde bulunan El Sani, Doha yönetiminin sorunların çözümünde komşularıyla oturup, konuşmaya hazır olduğunu bildirdi. Bunun, Katar'ın egemenlik haklarından vazgeçebileceği anlamına gelmediğine işaret eden Katarlı Bakan, ilgili uluslararası aktörlerin çabalarıyla söz konusu krizin siyasi bir çözümle sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin rolüyle ilgili değerlendirmeleri sorulan El Sani, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin uzun zamana dayalı ve güçlü olduğunu söyledi.

'Türkiye diyaloga davet ediyor'

Türkiye'nin aynı zamanda diğer Körfez ülkeleriyle de iyi ilişkilerinin bulunduğunu anlatan El Sani, "Türkiye'nin Katar ile ilişkileri, onların diğer Körfez ülkeleriyle ilişkilerini değersizleştirdiği anlamına gelmez. Onlar tüm tarafları diyaloga davet ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Krizin sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşması için diplomatik adımların atılması gerektiğine işaret eden El Sani, Türkiye'nin izlediği çizginin de bu olduğunu belirtti.

El Sani, "Türkiye, uygulanan blokajdan dolayı Katar'ın tedarik zincirine çok etkili bir şekilde destek verdi. Bu destek için çok minnettarız ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.