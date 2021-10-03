Katar'da ilk kez yapılan seçime katılım oranı yüzde 44 oldu; hiçbir kadın aday seçilmedi

Katar'da ilk kez düzenlenen Şura Meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklandı.

Körfez ülkesi Katar’da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimleri için halk dün (2 Ekim 2021) yerel saatle 08.00’den itibaren sandık başına gitmiş, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'da sona ermişti. 30 seçim bölgesinde 26’sı kadın olmak üzere 294 adayın, 45 sandalyeden oluşan meclisin 30 sandalyesi için yarıştığı seçimlere katılım oranın yüzde 44 olduğu açıklandı. Erkekler ve kadınlar ayrı bölümlerde oy kullandı.

Meclisin geri kalan 15 üyesini ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani atayacak. Seçilen Şura Konseyi, yasama yetkisine sahip olacak ve devletin genel politikaları ile bütçesini onaylayacak.

Katar'da 2003 yılında yapılan anayasa referandumunda onaylanan seçimleri “deney” olarak nitelendiren Katar Emiri Al Sani, Konsey’in ilk yıldan itibaren “herhangi bir parlamentonun tam rolüne” sahip olmasının beklenemeyeceğini ifade etmişti.

Aday olan hiçbir kadın seçilmedi

Katar'daki ilk seçim için aday olan 26 kadından hiçbiri Şura Meclisi'ne seçilemedi. Doha'nın Markhiya bölgesinden aday olan ve seçilemeyen Aisha Hamam al-Jasim "Sadece erkeklerden oluşan bir meclis Katar'ın vizyonunu yansıtmıyor" dedi. Al-Jasim, kadınların inandıklarını seslendirmesi gerektiğini, gelecekte güçlü adaylar olabileceklerini söyledi. Al-Jasim, "Katar'da ilk defa siyasette yer alma olanağı doğdu" dedi.

Katar'da tek kadın bakan Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamad Al Kuwari.