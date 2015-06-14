Katar Caddesi'ne izin veren Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaşlılar Sokağı'nı veto etti

Beşiktaş’taki bir sokağa ‘Beşiktaşlılar’ adının verilmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden onay çıkmadı. CHP’li Harita Komisyonu üyesinin “İstinye Bayırı’na Katar Caddesi ismi verildi. İstenirse Beşiktaşlılar Sokağı da verilebilir” sözlerine karşın, söz konusu isim değişikliği, AK Partili Meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.

Mahalle sakinlerinin imza toplayıp, Beşiktaş Belediyesi’nden, Türkali Mahallesi’deki Yeniyol Sokağı’nın adının “Beşiktaşlılar Sokağı” olarak değiştirilmesine ilişkin talebi, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, CHP’li meclis üyeleri, Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “İsim değişikliğinin ulusal adres veri tabanını değiştireceğinden komisyonlarımızca uygun görülmemiştir” görüşü doğrultusunda ret oyu verdiğini belirtti. 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi’nin Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, isim değişikliğini kabul etmeyen Ak Parti Grubu’na tepki gösterdi. Sipahi, o dönem CHP’deyken Genel Merkez’in isteği üzerine partisinden istifa edip bağımsız olmuştu.

Emniyet için sakıncalı

İBB Meclisi’nin ilgili komisyonu, “Meydan, bulvar, cadde, sokak, park vb. isim değişiklikleri, mevcut adres sisteminin bozulmasına, belediye birimlerinde, resmi kurumlarda ve özel sektörde adres kargaşasına, maddi ve manevi kayıplara sebebiyet vermekte, emniyet açısından sakıncalar oluşturmakta” gerekçesiyle, söz konusu isim değişikliği talebini uygun bulmadı.

Israrı anlayamadım

Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin teklif önerisi üzerine, söz konusu sokağın yeni açılmış olmadığını, isim değişikliğinin resmi kuruluşlarda adres kargaşasına yol açıp, emniyet açısından da sakıncalar oluşturduğunu savunup “Beşiktaş’a, Beşiktaşlılara karşı değiliz. Israrı anlayamadım” diye konuştu.

Bağcılar etkilenmiyor

Bunun üzerine söz alan CHP’li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, “Bağcılar’da yüzlerce sokak ismi geçerken verisel taban etkilenmiyor, Beşiktaş olunca etkileniyor” diyerek, komisyona tepki gösterdi. İmar Komisyonu Başkanvekili Timur Soysal da tartışmaya “Beşiktaş CHP’li bir belediye. CHP Grubu’ndan da Beşiktaşlı meclis üyeleri o hassasiyeti gösterir diye bekliyorum” sözleriyle katıldı. CHP’li Harita Komisyonu üyesinin “İstinye Bayırı’na Katar Caddesi ismi verildi. İstenirse Beşiktaşlılar Sokağı da verilebilir” sözlerine karşın, söz konusu isim değişikliği, AK Partili Meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.