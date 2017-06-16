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Dünya

Katar, ambargoya karşı yaptırım uygulamaya mı hazırlanıyor?

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını ifade etti

16 Haziran 2017 22:43

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti.

Marri, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacaklarını söyledi ve bu tedbirler arasında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne başvurmanın yer alabileceği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i uyguladıkları ablukayı kaldırmaya çağıran Marri, "Katar, kara, deniz ve havadan tam bir ablukayla karşı karşıya. Abluka, Katar vatandaşlarının ve ülkede ikamet eden yabancıların hayatlarını ve geleceklerini tehdit eden toplu bir cezalandırma." diyerek uluslararası topluma da ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Marri, basın yayın organlarında Katar aleyhinde gündeme getirilen "nefret" söylemini eleştirerek bunun düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu vurguladı.

Çoğunluğunu Körfez ülkelerinin oluşturduğu 7 ülke, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

 

 

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