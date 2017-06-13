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Dünya

Katar ablukayı böyle bypass ediyor

Associated Press (AP) haber ajansı, Doha'nın bu hamle ile komşu ülkelerle yaşanan diplomatik krizde ayakta kalabileceğini gösterdiğini yazdı

13 Haziran 2017 12:00

Aralarında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu dokuz Müslüman ülke tarafından diplomatik ilişkilerin kesildiği, kara, hava ve deniz sınırlarının kapatıldığı Katar, ablukayı gemilerini Umman'daki Sahar Limanı'na göndererek aştı. İlk geminin ardından iki geminin daha limana doğru yola çıktığı bildiriliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Katar liman yetkilileri, yaşanan diplomatik kriz sonrasında oluşan ablukanın "etrafından dolaşan" hamleye ilişkin bilgileri paylaştı. Doha'daki Hamad Limanı'ndan hareket eden bir kargo gemisi, Umman'daki Sahar Limanı'na ulaştı.

Maersk isimli küresel deniz taşımacılığı şirketi daha önce Katar'a gelen kargo gemileri için Umman'daki limanların kullanılacağını açıklamıştı.

Söz konusu gemiler daha sonra Umman kıyılarındaki Salalah Limanı'na gidecek. İran yarı resmi haber ajansı IRNA, iki donanma gemisinin de yakında Umman'a ulaşacağını bildiriyor.

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Suudi ArabistanBahreynBirleşik Arap EmirlikleriBAEMüslümandiplomatik ilişkilerUmmanSahar Limanı

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