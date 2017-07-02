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Dünya
Deutsche Welle

Katar 13 maddelik talep listesini kabul etmiyor

Katar kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması için Arap ülkelerinden sunulan şartları “egemenlik hakkı ihlali olduğu” gerekçesiyle kabul etmiyor. Şartlar arasında Katar'daki Türk üssünün kapatılması da var.

02 Temmuz 2017 19:02

Katar, kendisi ile diplomatik ilişkileri keserek yaptırım uygulayan Arap ülkeleri tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini kabul etmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Katar adına açıklama ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani'den geldi. Roma'da temaslarda bulunan El Tani, "Talep listesi, reddedilsin diye hazırlanmış, kabul edilsin ya da müzakere edilsin diye değil. Bu taleplerin, Katar'ın egemenliğine müdahale olduğunun herkes farkında" diye konuştu.

Kimsenin bağımsız bir ülkeye ültimatom vermeye hakkı olmadığını savunan El Tani, gerekli koşulların oluşturulması durumunda Arap ülkeleriyle diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

'Türk üssü kapatılsın' talebini de içeren 13 şart

Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Arap ülkeleri, 10 gün önce Doha yönetimine kendi taleplerini içeren 13 maddelik bir liste sundu.

Kuveyt tarafından iletilen listede Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, Doha merkezli El Cezire televizyonunun faaliyetlerine son vermesi isteniyor.

Ayrıca İran'la diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi ve Mısır'daki halk ayaklanması sonrası iktidara gelen ancak askeri yönetim tarafından görevden alınan Müslüman Kardeşler'e olan desteğin kesilmesi şart koşuluyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından hazırlanan taleplerin karşılanmaması durumunda Doha'nın yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın talepleri reddetmesinin Körfez'deki komşularından "boşanma" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başını çektiği Arap ülkeleri, teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

Hava sahası ve kara sınırının kapatılmasının içeren yaptırımlar, Katar'ı ekonomik olarak abluka altına almış durumda. Katar yönetimi, yaptırımların etkisini Berlin Duvarı'ndan "daha yıkıcı" olarak tanımlıyor.

Türkiye krizde Katar'a destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerginliğin aşılması için bizzat devreye girerek, telefon diplomasisi yürütmüştü.

Katar'a meyve, sebze ve kuru gıda malzemesi gönderilirken, ülkedeki Türk üssüne asker konuşlandırılmasına yönelik geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma mecliste kabul edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/AFP,ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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