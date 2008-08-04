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Spor

Katalunya'da zafer Pedrosa'nın

MotoGP sezonunun 6. yarışı olan Katalunya Grand Prix'i İspanyol pilot Dani Pedrosa'nın zaferiyle sonuçlandı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

MotoGP sezonunun altıncı ayağı olan Katalunya Grand Prix'sini ispanyol Dani Pedrosa kazandı. Bu sezon İspanya Grand Prix'ini de kazanan 22 yaşındaki Repsol Honda sürücüsü, genel klasmanda Valentino Rossi'yle arasındaki puan farkını da yediye indirdi.

 

Barcelona'daki yarışa Casey Stoner pole pozisyonunda başlasa da, Dani Pedrosa henüz ilk virajla birlikte liderliğe yükseldi ve yarış sonuna kadar da bu liderliğini korudu. Bu sezon İspanya Grand Prix'ini de kazanan katalan sürücü bu yıl kendi evindeki ikinci grand prix'den de zaferle ayrılmış oldu.

 

Kariyerinin 42. MotoGP yarışında altıncı birinciliğini kazanan Pedrosa, Dünya şampiyonasındaki puanını da 135'e yükseltti ve Valentino Rossi'yle arasındaki puan farkını yediye indirdi.

 

Çin, Fransa ve İtalya'daki son 3 yarışı kazanan Rossi, 9. sırada başladığı yarışı 2. sırada bitirerek katalunya pistinde 12. kez üst üste podyum gördü. İtalyan sürücü bu sonuçla şampiyona liderliğini de korudu.

 

Geçen yıl Katalunya Grand Prix'ini kazanan, yarışa da pole pozisyonunda başlayan Casey Stoner'sa, bitime 2 tur kala Rossi'ye geçilmekten kurtulamayınca yarışı 3. sırada tamamladı.

 

2008 MotoGP sezonuna 22 Haziran'daki Britanya Grand Prix'siyle devam edilecek.

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