Katalunya'da Button birinci

Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini Brawn Mercedes takımından Jenson Button kazandı. Bu sezon geride kalan 5 yarışta dördüncü birinciliğini elde eden Button, sürücüler klasmanı liderliğini de sürdürdü. Yarışta ikinciliği Button'ın takım arkadaşı Rubens Barrichello aldı.



Brawn GP'den Jenson Button'ın pole pozisyonunda başladığı yarışın henüz ilk turunda yaşanan kaza sonrası, Jarno Trulli, Sebastien Buemi, Sebastien Burde ve Adrian Sutil yarış dışı kaldı.



Yarışı baştan sona rahat bir tempoda götüren Britanyalı sürücü Jenson Button, bu sezonki dördüncü birinciliğine ulaşırken zorlanmadı. 3 pit stop stratejisini benimseyen Rubens Barrichello takım arkadaşının ardından ikinciiği elde etti.



Barcelona'da podyumu tamamlayan isimse Red Bull takımının Avustralyalı sürücüsü Mark Webber oldu. Reb Bull bu sonuçla tarihinde ilk kez üst üste 3 yarışta podyuma çıkma başarısı gösterdi. Button'sa sürücüler klasmanında puanını 41'e yükseltti ve liderliğini korudu.



Sıralama şöyle:



1. J. Button - Brawn GP

2. R. Barichello - Brawn GP +13.0"

3. M. Webber - Red Bull Racing +13,9"

4. S. Vettel - Red Bull Racing +18,9"

5. F. Alonso - Renault +43,1"

6. F. Massa - Ferrari +50,8"

7. N. Heidfeld - BMW Sauber +52,3"

8. N. Rosberg - Williams +65,2"

9. L. Hamilton - McLaren Mercedes +1Tur

10. T. Glock - Toyota +1Tur





