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Dünya

Katalonya'da bağımsızlık referandumu

İspanya’da Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen özerk yönetimin çağrısıyla Katalanlar halk oylaması için sandık başına gitmeye başladı

09 Kasım 2014 16:44

İspanya’da Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına ve hükümetin uyarılarına rağmen özerk yönetimin çağrısıyla Katalanlar bugün bağımsızlık yanlısı halk oylaması için sandık başına gidiyor.

Katalonya’da ikametgahı bulunan 16 yaşından büyük toplam 5,7 milyon kişinin halk oylamasına katılması bekleniyor. “Katalonya’nın bir devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusunu yanıtlayacak olan Katalanlar, buna “Evet” demeleri halinde, “Bu devletin bağımsız olmasını istiyor musunuz?”  sorusuna yanıt verecek.

Yasadışı olduğu gerekçesiyle kamusal binalarda yapılması ve herhangi bir memurun görevlendirilmesinin yasaklandığı halk oylamasında 40 bin 930 gönüllü görev alacak. Bin 300 seçim yerinde yapılacak halk oylamasına katılmak isteyen Katalanlar, kimlik kartı numaralarıyla intenetteki bir adrese girerek nerede oy kullanacaklarını öğreniyorlar.

Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) adlı STK’nın başkanı Carme Forcadell, “Sadece oy kullanıyor olmaktan çok çok memnunuz. Bugün ne olursa olsun egemen olduğumuzu ve İspanyol devletine meydan okuduğumuzu gösterdik.” dedi.

Bu arada Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi Savcılığı, yasaklanan halk oylamasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Savcılığın veya yargıcın talimatı olması halinde güvenlik güçlerinin sandıklara müdahale etme olasılığının olduğu belirtilse de şu ana kadar Katalanların sakin bir şekilde oy kullanmaya başladıkları görüldü.

Katalonya’daki halk oylaması yerel saat ile 20.00’da (TSİ 21.00) sona erecek. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, oy sayımını ve 10 Kasım pazartesi öngörülen sonuçların açıklanmasını kendisinin yapacağını duyurdu.

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