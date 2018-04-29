Katalonya parlamentosu bağımsızlık ilan etti

İspanya'ya bağlı özerk yönetim Katalonya'da parlamento, gerçekleştirdiği oylamada tek taraflı bağımsızlık ilan etmeyi kabul etti.

Oylamanın ardından parlamentoda Katalonya marşı söylendi.

135 kişilik Katalonya parlamentosunda yapılan gizli oylamada 70 kişi bağımsızlıktan yana oy kullanırken, 10 kişi bağımsızlık karşıtı oy verdi, 2 boş oy çıktı.

Oylamanın gizli yapılmasının sebeplerinden biri de İspanya devletinin bağımsızlık yanlısı milletvekillerine ceza kesmemesi amacından kaynaklanıyor.

Oylama sırasında iktidardaki Halk Partisi, ana muhalefet partisi Sosyalistler ve Vatandaşlar (Ciudadanos) milletvekillerinin protesto amacıyla dışarı çıktığı görüldü.

Oylamanın ardından Barcelona sokaklarında toplanan bağımsızlık yanlısı göstericilerin sevinç çığlıkları attığı görüldü.

Oylamanın İspanya yüksek mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesi bekleniyor.

Bu sırada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise attığı tweetinde, "Bütün İspanyollardan sakinliklerini korumalarını bekliyorum. Hukuk devleti Katalonya'da yasallığı devreye sokacak" dedi.

Aynı sürede İspanya senatosu ise Katalonya özerk yönetiminin başında bulunan Carles Puigdemont'u görevden almak için bir oylama gerçekleştiriyor.

İspanya hükümeti, anayasanın 155'inci maddesi uyarınca hareket edilmesini öngören düzenlemeyi bugün toplanan Senato'nun onayına sundu.

155'inci madde bir özerk yönetimin elindeki hakların ve görevlerin alınmasını öngörüyor.