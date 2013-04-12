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Dünya

Katalonya Özerk Yönetimi İspanyolca'yı okullarına sokmuyor

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas: İspanyolca eğitim dili olduğu takdirde, kültürel kimliklerimiz zarar görecek

12 Nisan 2013 13:25

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin dün açıkladığı “Yalnızca bir öğrenci bile İspanyolca eğitim almak istediği takdirde, tüm sınıf derslerin bir kısmını İspanyolca görmek zorundadır” kararıyla Katalonya okullarında İspanyolca eğitimi zorunlu hale getirildi. Ancak Katalonya Özerk Yönetimi mahkemenin kararını tanımadığını açıkladı.

trtturkhaberdar.com'da yer alan El Mundo'nun haberine göre, Katalonya Eğitim Bakanı Irene Riga, İspanyol adaletini hiçe saydı ve “Bu kararı uygulamayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Katalonya yönetimi, eğitimin iki dilli olmamasına yönelik alınan mahkeme kararlarını uygulamayı reddediyor. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, İspanyolca eğitim dili olduğu takdirde, kültürel kimliklerinin zarar göreceğini öne sürüyor.

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Katalonya Özerk Yönetimiİspanyolcaokuleğitim

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