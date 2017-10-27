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Deutsche Welle

Katalonya lideri erken seçimi reddetti

Katalonya lideri Puigdemont beklentilerin aksi bir karar aldı ve erken seçimi reddetti. Gözler şimdi Madrid'te, Katalonya'nın özerkliği feshedilebilir.

27 Ekim 2017 00:32

İspanya'daki Katalonya krizi belirsizliğini koruyor. Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont gün içinde iki kez ertelediği basın toplantısını akşam saatlerinde gerçekleştirdi, erken seçime gitmeyeceklerini açıkladı.

Bu karar bölgenin özerkliğini tehlikeye atıyor. Zira Katalonya'nın erken seçime gitmemesi halinde İspanya Senatosu'nun anayasanın 155'nci maddesini oylayıp yerel hükümeti feshetmesi bekleniyor.

Puigdemont, bunu önlemek için çabaladığını, ancak tüm çabalarına rağmen Madrid hükümetinin bir güvencesini göremediğini, olumlu bir karşılık alamadığını belirtti.

Puigdemont, "Kimse Katalonya tarafının diyalogdan ve siyasi müzakeren yana olduğunu inkar edemez" dedi.

Puigdemont'un diğer bağımsızlık yanlısı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçim kararı alamadığı belirtiliyor. Puigdemont'un açıklaması sırasında konut önünde toplanan bağımsızlık yanlıları slogan attı.

Senato'nun oylaması bekleniyor

İki taraf arasında krize neden olan Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından İspanya hükümeti anayasanın 155'inci maddesini işletme kararı almıştı.

Söz konusu madde Katalan hükümetin görevden alınmasını ve bölgede altı ay içinde erken seçimlerin yapılmasını öngörüyordu. Kararın hayata geçirilmesi için İspanya Senatosu'nun onayı gerekiyor. Senato'nun konuyu görüşmek üzere Cuma günü toplanması bekleniyor.

Bu arada 155'nci maddenin uygulanmasının askıya alınmasını isteyen Katalan hükümeti, bu talebiyle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulundu.

Katalan hükümeti ayrıca Senatoya gönderdiği mektupta 155'nci maddenin Katalonya'daki mevcut durumu çok daha zora sokacağını savundu.

AFP/dpa/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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