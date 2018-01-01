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Dünya

Katalonya krizinin maliyeti bir milyar euro

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitmiş, 27 Ekim'de de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti

01 Ocak 2018 21:01

İspanya Dışişleri Bakanı Luis de Guindos, 1 Ekim'de gerçekleşen bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan Katalonya krizinin ülkeye maliyetinin bir milyar euro olduğunu açıkladı.

Katalonya'nın önceki dönemlerde İspanya ortalamasının üstünde büyüdüğünü kaydeden Guindos, "Ancak, dördüncü çeyrekte yük oldu." dedi. Bağımsızlık krizinin maliyetini, "Rahatça bir milyar euro" olarak açıklayan İspanya Dışişleri Bakanı, bölgedeki girişimlerin aşırı huzursuzluk ve güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitmiş, 27 Ekim'de de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel hükümet ve parlamentoyu feshederek, bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı. Krizle beraber, aralarında büyük bankaların da olduğu en az 3 bin şirket merkezlerini Katalonya'dan taşımış, 2 bin 587 kişi işten çıkarılmış ve bölgeye gelen turist sayısında yüzde 20'ye yakın düşüş yaşanmıştı.

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