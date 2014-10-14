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Dünya
Deutsche Welle

Katalonya bağımsızlık sürecinde alternatif arıyor

İspanya'ya bağlı Katalonya özerk bölgesi hükümeti, 9 Kasım'da düzenlemek istediği bağımsızlık yanlısı referandumu iptal etti. Katalan ayrılıkçıların bağımsızlık hedefiyle erken genel seçime gitmesi bekleniyor.

14 Ekim 2014 11:38


Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, bağımsızlık referandumunun iptali sonrası izleyecekleri tutuma netlik kazandırmak üzere bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Gözlemciler, Mas'ın erken genel seçim kararını duyurmasını bekliyor. Mas, daha önceki açıklamalarında sözkonusu ihtimale işaret etmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, İspanya hükümetinin itirazını kabul ederek, referandumun mahkemenin nihai kararı belli olana kadar durdurulmasına hükmetmişti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, "referandumun yasaları ihlal ettiğini, demokrasinin ilkelerini parçaladığını, Katalanları bölerek Avrupa'dan, ülkenin kalanından uzaklaştırdığını ve refah düzeyine zarar verdiğini" açıklamıştı.

Katalonya, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri ve ekonomik anlamda en güçlü bölgelerinden.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KatalonyaKasımYönetimi Başkanı Artur MasMasAnayasa MahkemesiBaşbakanı Mariano RajoyKatalanlarıAvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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