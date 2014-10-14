Katalonya bağımsızlık sürecinde alternatif arıyor

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, bağımsızlık referandumunun iptali sonrası izleyecekleri tutuma netlik kazandırmak üzere bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Gözlemciler, Mas'ın erken genel seçim kararını duyurmasını bekliyor. Mas, daha önceki açıklamalarında sözkonusu ihtimale işaret etmişti.
İspanya Anayasa Mahkemesi, İspanya hükümetinin itirazını kabul ederek, referandumun mahkemenin nihai kararı belli olana kadar durdurulmasına hükmetmişti.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, "referandumun yasaları ihlal ettiğini, demokrasinin ilkelerini parçaladığını, Katalanları bölerek Avrupa'dan, ülkenin kalanından uzaklaştırdığını ve refah düzeyine zarar verdiğini" açıklamıştı.
Katalonya, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri ve ekonomik anlamda en güçlü bölgelerinden.