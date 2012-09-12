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Dünya

Katalonya bağımsızlık için yürüdü

İspanya'nın en zengin bölgesi Özerk Katalonya'da yüzbinlerce kişi bağımsızlık isteğiyle sokaklardaydı

12 Eylül 2012 13:35

Ekonomik krizdeki İspanya'da ayrılıkçı sesler artık daha fazla yükseliyor. Katalonya bölgesindeki Barcelona kentinde 1.5 milyon kişi bağımsızlık için yürüdü. Yüzbinler, "Katalonya, yeni Avrupa devleti" şeklinde sloganlar attı.
 
İspanya'nın en zengin bölgesi Özerk Katalonya'da yüzbinlerce kişi bağımsızlık isteğiyle sokaklardaydı.

Her yıl Barcelona'nın 300 sene önce İspanya tarafından kuşatılmasının yıldönümü olan 11 Eylül'de yapılan gösteriye bu yıl katılım beklenenden çok oldu.

Barcelona kentindeki gösteriye polis yetkililerine göre 1.5 milyon kişi katıldı.

Ellerinde bayraklar taşıyan göstericiler, "Katalonya, yeni Avrupa devleti" sloganları attı.

İspanya'daki ekonomik krizin ülkedeki ayrılıkçı akımları tetiklediği yorumları yapılıyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Katalonya'nın mali özerklik kazanmasının ekonomik krizle mücadele de iyi bir etkisi olmayacağını belirtiyor.

Katalonya, İspanya'nın en zengin bölgesi olmasına rağmen, geçen ay Madrid'den 5 milyar Euro kurtarma paketi sağlamasını istemişti.

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