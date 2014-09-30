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Deutsche Welle

Katalonya referandumu Anayasa Mahkemesi'nce askıya alındı

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetmii'nin bağımsızlık referandumunu şimdilik durdurdu. Ancak Katalanlar geri adım atmaya niyetli değil

30 Eylül 2014 12:33

İspanya Anayasa Mahkemesi Madrid'deki merkezi yönetimin itirazını kabul ederek, Katalanların bağımsızlık referandumunu şimdilik durdurdu. Katalonya Özerk Yönetimi, mahkemenin başvuruyu kabul etmesi üzerine, karar çıkana kadar referandumu bekletmek zorunda.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı gelmeyeceklerini kaydetti ancak Katalanların bağımsızlık konusundaki görüşlerini de her ne koşulda olursa olsun ortaya koyması gerektiğini savundu. Mas pazartesi günü yaptığı açıklamada, bağımsızlık sürecinin, mahkeme kararıyla sonlanmayacağını kaydetti. Mas aynı zamanda referandumdan ‘evet' çıkması durumunda bunun Katalonya'yı otomatik olarak ülkeden ayırmayacağını da sözlerine ekledi.

 

İspanya hükümetinden tepki

 

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Mas'ın planlarını bir kez daha sert bir dille eleştirdi. Rajoy, ne bir kişinin ne bir gücün ne de bir kurumun, birlikte yaşamın temelini oluşturan ülkenin bölünmez bütünlüğünü yıkamayacağını kaydetti. Rajoy, Mas'ın planlarına bağlı kalmasının, yasaları ihlal ettiğini, demokrasinin ilkelerini parçaladığını, Katalanları bölerek Avrupa'dan, ülkenin kalanından uzaklaştırdığını ve refah düzeyine zarar verdiğini ifade etti.

Madrid'in bağımsızlık referandumunun anayasayı ihlal ettiğini belirterek, konuyu mahkemeye taşımasına karşın Barcelona belediye binasında 9 Kasım'da yapılacağı açıklanan referandum için ışıklı bir geri sayım tabelası hazırlatıldı. Pazar günü de referandum için hazırlıklar başlatılmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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