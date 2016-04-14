Katalanlar Arda'yla dalga geçiyor: Şampiyonlar Ligi'ni Barca'yla değil, Atletico'yla kazanmaya gelmiş!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid’e 2-0 yenilerek elenenBarcelona’da maç sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Arda Turan oldu.

İspanyol taraftarlar, geçmişte Sport Gazetesi’nde yer alan Arda Turan röportajının kapağını paylaşarak yıldız futbolcuyla dalga geçti. Röportajda, Barcelona’ya şampiyonluklar kazanmak için geldiğini belirten milli yıldız, ”Buraya Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için geldim” ifadelerini kullandı. Taraftarların büyük çoğunluğu “Arda, Barcelona ile değil Atletico için Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya gelmiş” ifadelerini kullanırken, Arda’nın yanlış taraf seçtiğini belirtenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.