Katalan polisinin denetimi, merkezi hükümete geçti

İspanya'da merkezi yönetim, bağımsızlık referandumuna hazırlanan Katalonya'da polisin denetimini ele aldı.

Tartışmalı bağımsızlık referandumuna 8 gün kala İspanya hükümeti ile Katalonya'daki yerel yönetim arasındaki gerginlik kızışıyor. Madrid'teki İspany İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Katalan polisinin İspanya askeri polisinin (Guardia Civil) emri altına alındığını bildirildi. Bakanlıktan bu değişikliğin gerekçesine ilişkin bir açıklama ise gelmedi.

Katalonya'da yerel yönetim, bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Madrid Yönetimi'ni bölgesel polis güçlerinin kontrolünü ele almakla suçladı. Katalan İçişleri Bakanı Joaquim Forn merkezi yönetimin müdahalesine karşı yasal adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.

İspanya polisi, Çarşamba günü referandumu düzenleyen isimlere yönelik operasyon düzenleyerek 14 kişiyi gözaltına almıştı. Bağımsızlık yanlısı Katalan liderlerden altısı, ithaatsizlik, kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve vazifeyi suistimal ile suçlanıyor. 24 kişi ise 12 bin euro'yu bulan para cezasına çarptırıldı. Operasyonun ardından Barcelona yoğun protestolara sahne oldu.

10 milyon ou pusulasına el konuldu

10 milyon oy pusulasına da polis tarafından el koyuldu. Oy verme işlemi hakkında bilgi veren internet sitelerinin kapatılması üzerine Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, oy merkezlerini gösteren yeni bir sitenin adresini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katalan liderlere çağrı yaptı. Operasyonlar sonrası böyle bir referandumun yapılamayacağına dikkat çeken Rajoy, "Referandumun olmayacağını biliyorlar. Bunu açıklamaları makul, mantıklı ve demokratik olandır" dedi. Katalan liderler ise referandum hazırlıkları ağır bir darbe almış olsa da referandumun yapılacağını söylüyor.

Referandum hazırlığı Katalanları da ikiye bölmüş durumda. Son anketler, Katalanların yüzde 49'unun oylamaya karşı olduğunu gösteriyor. Referandumu destekleyenlerin oranının ise yüzde 41 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılmasıyla ilgili yasa, yerel parlamentodan geçtiğimiz haftalarda onaylanmıştı. Katalonya'nın bağımsızlığını kesinlikle ret eden Madrid'deki merkezi hükümet, referandumu yasa dışı ilan edip, oylamayı önlemek için konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkeme, referandumu askıya alma kararı almıştı.