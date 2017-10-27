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Ekonomi

Katalan Parlamentosu'nun bağımsızlık ilanıyla euro düştü (2)

(Piyasa gelişmeleri eklendi) İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Katalonya Parlamentosu'nda yapılan oylamada "bağımsızlık ilanı"na "evet" çıkmasının ardından euro/dolar paritesi, 1

27 Ekim 2017 21:36

(Piyasa gelişmeleri eklendi)
İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Katalonya Parlamentosu\'nda yapılan oylamada \"bağımsızlık ilanı\"na \"evet\" çıkmasının ardından euro/dolar paritesi, 1.17 sınırından, 1.1587 düziyeni kadar geriledi.
Oylama öncesi Türkiye\'de 4.46 - 4.47 lira aralğında hereket eden euro, paritedeki gerilemeye bağlı olarak, 4.43 - 4.44 lira aralığına çekildi. Ardından İspanya Senatosu\'nun da, Katalonya\'nın \"özerkliğini askıya alan\" kararı onaylamasıyla euroda kayıplar arttı ve 4.3989 lira ile 4.40 liranın da altına kadar geriledi. Daha sonra euro 4.40 lira sınırında harek ederken, gün içinde 3.84 lirayı aşan dolar da parite etkisiyle 3.80 lira sınırına çekildi.

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