Katalan liderler "bağımsızlık bildirgesi"ni imzalayıp erteledi

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer bölgesel liderler, Katalonya Parlamentosu\'nda bir \"bağımsızlık bildirgesi\" imzaladı, ancak, \"bağımsızlık ilanı\"nı erteledi.

İspanya yüksek mahkemesinin aksi yöndeki kararına karşın toplanan Katalonya Parlamentosu\'nda uzun bir açış konuşması yapan Puigdemont, İspanya hükümeti ile konuyu görüşebilmek için bağımsızlık ilanının ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Puigdemont, \"Halk referandumda \'bağımsızlığa evet\' dedi. Halkın Katalonya\'nın bağımsız bir devlet olması yönündeki bu talebinin karşılık bulmasını istiyorum. Katalonya olarak, referandum sonuçlarıyla bağımsızlık ilan etme hakkını kazandık\" dedi.

Puigdemont konuşmasında, referandum sonuçlarıyla ortaya çıkan durumun, Katalonya ve İspanya arasında barışçıl yollarla çözümlenebileceğine inandığını vurguladı.

Puigdemont\'un Parlamento\'daki konuşmasının ardından, Puigdemont ve diğer bölgesel Katalan liderler bir \"bağımsızlık bildirgesi\" imzaladı; ancak, Madrid merkezi hükümetiyle görüşmelerin yapılabilmesi için uygulanması ertelendi. Bazı Katalan parlamenterlerin itirazına karşın, \"bağımsızlık bildirgesi\" imzalanması Katalonya Parlamentosu\'nda geniş bir destek buldu.

Katalonya\'da 1 Ekim\'de düzenlenen referanduma katılan seçmenlerin yüzde 90\'ı bağımsızlığa \"evet\" demişti.