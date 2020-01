Katalan itfaiyeciler oy vermek isteyenlere saldıran İspanyol polisinin önünde duvar oldu

Çeviri - Gonca Tokyol

İspanya’nın doğusunda yer alan Katalonya Özerk Bölgesi’nde bağımsızlık talebiyle düzenlenen referandum, İspanyol polisinin sert müdahalelerine sahne oldu. İçişleri Bakanlığı 12 polis memurunun yaralandığını ve 3 kişinin de gözaltına alındığını duyururken, Katalonya Özerk Yönetimi’nden yapılan açıklamada ise 800’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla askıya alınan referandumda oy kullanmak için açılan merkezlere giden Katalonyalılar polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken, Katalan itfaiyeciler (Bombers Independència, Bağımsız İtfaiyeciler) ise birçok yerde polis ile vatandaşların arasına girerek oy vermek isteyenleri korumaya çalıştı.

Referandumdan birkaç gün önce Katalonya’nın başkenti Barcelona’da yüzlerce kişilik bir eylem düzenleyen ve Tarih Müzesi’nin çatısından ‘Love democray’ (Demokrasiyi sevin) yazılı bir pankart sarkıtan Katalan itfaiyeciler, oy verme işleminin gerçekleştirildiği pazar günü de görev başındaydı.

Twitter’a yansıyan görüntülere göre, oy kullanma merkezlerine ulaşmaya çalışan vatandaşların en önüne geçerek kol kola giren itfaiyeciler, copla kitleye yönelen polisin saldırısına karşı arkadakileri korudu.

Bir başka olayda da üzerlerinde üniformaları bulunan itfaiyeciler, oy verme merkezinin önünde karşı karşıya gelen polis ve vatandaşların arasına girerek, ‘tampon bölge’ görevi gördü.

Firefighters sacrifice themselves as human shields to protect people in #Catalonia from violence. #CatalanReferendum pic.twitter.com/bq8ucbPYfZ

Polisin, Katalonya’nın birçok noktasında iki grup arasında kollarını havaya kaldırarak duran itfaiyecilere de şiddet uyguladığı görüldü.

Firefighters defending citizens who want to vote from the national police. Proud of our heroes. #CatalanReferendum pic.twitter.com/YzRidPeUCr