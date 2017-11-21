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Spor

Kastamonuspor 1966'da teknik direktör İsmail Ertekin istifa etti

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA) TFF 2’nci Lig takımlarından Kastamonuspor 1966'nın teknik direktörü İsmail Ertekin, görevinden istifa etti

21 Kasım 2017 21:32

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

TFF 2’nci Lig takımlarından Kastamonuspor 1966\'nın teknik direktörü İsmail Ertekin, görevinden istifa etti.
Sezonun 3’üncü haftasında Kastamonuspor 1966\'da teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Ertekin\'in istifası kulüp yönetimi tarafından kabul edildi. Ertekin, kulüp tesislerinde sportif direktör Ahmet Cevher ve genel kaptan Ahmet Baysan\'la görüştükten sonra Kastamonu\'dan ayrıldı.
14 Eylül’de takımın başına getirilen Ertekin, Kastamonuspor 1966’nın başında 68 gün kaldı ve bu süre zarfında 11 maçta takımı yönetti. Ertekin yönetimindeki Kastamonuspor 1966, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ertekin\'in görevi bırakmasıyla harekete geçen Kastamonuspor 1966 yönetimi, yeni teknik direktör arayışına başladı.

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