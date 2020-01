Kastamonuspor 1966-İnegölspor: 1-3

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Mehmet Vargün (xx), Anıl Usta (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x),Doğan Can (xx), Oğuz (xx), Halil İbrahim (xx) Dk.54 Youssef x), Abdullah (xx) Ali (x) , Savaş (xx), Ömer Can (xx), Ali Can (xx) Dk.67 Haşim xx), Murat (xx) Dk.46 Çağrı x), Okan (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener (xxx)- Kemal (xx), Bilal (xx), Uğur (xx) Dk.61 Ali xx) Okan (xx) Dk.46 Enes xx, Emrah (x), Emirhan (xx), Enes (xx), Anıl (xx), Barış (xx) , Ahmet (xx) Dk.79 Raif xx)

GOLLER: Dk.55 Youssef (Kastamonuspor 1966) Dk.15 Okan, Dk.45, Dk.90+2 Emirhan (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Oğuz,Ali (Kastamonuspor 1966) Emrah,Emirhan (İnegölspor)

KIRMIZI KART: Ali (Kastamonuspor 1966)

TFF İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği İnegölspor\'a 3-1 mağlup oldu.

8\'nci dakikada İnegölspor atağında Barış sağdan ceza sahasına ortaladı. Okan\'ın gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.

14\'ncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Ali Can\'ın ara pası ile Ömer can kaleci Şener ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.

15\'nci dakikada Hızlı gelişen İnegölspor atağında Okan topla buluştu. Sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Bekir ile karşı karşıya vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

45\'nci dakikada İnegölspor atağında Emirhan\'ın ceza yayı çizgisi önünden vuruşunda top kaleci Bekir\'in ulaşamayacğı köşeye giderek gol oldu.0-2

53\'ncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında ceza sahası içersine gelen topu Oğuz kafa ile Alican\'ın önüne indirdi. Alican arka direkte bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

55\'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Youssef\'in sol çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Şener\'in üstünden ağlarla buluştu. 1-2

74\'ncü dakikada İnegölspor atağında Emirhan\'ın ceza sahası dışından sert şutu yan direkten geri döndü.

75\'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Ali sağ çaprazda topla buluştu. Kaleci Şener ile karşı karşıya kaldı. Topa vurmakta gecikince kaleci Şener yatarak topun sahibi oldu.

90+2\'nci dakikada İnegölspor atağında Emirhan ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye gönderdiği şut kaleci Şener\'in bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-3

90+3 dakikada Kastamonuspor 1966\'dan Ali oyunun son saniyelerinde orta sahada rakibine sert müdahalede bulunması nedeniyle kırmızı kart gördü.

FOTOĞRAFLI