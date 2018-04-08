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Spor

Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Belediyespor: 3-1

STAT: Gazi HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Aykut Küçük (xx), Cemil Tunç (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xxx)- Doğan Can (xx), Ümit (xx), Oğuz (xx), Youssef (xxx) (Dk

08 Nisan 2018 20:43

STAT: Gazi
HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Aykut Küçük (xx), Cemil Tunç (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xxx)- Doğan Can (xx), Ümit (xx), Oğuz (xx), Youssef (xxx) (Dk.76 Halil İbrahim xx)Haşim (xxx), Savaş (xx) (Dk.81 Burak Can xx), Seydi (xx), Mustafa (xx) (Dk. 62 Oğuzhan x), Salih (xxx), Ferit (xx)
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR : Mehmet (x)- Süleyman (xx), Yener (xx) ,İlker (xx), Melik (xx) (Dk.83 Gökhan x), Umut (x), Selim (xx) (Dk.74 Serhat x), Caner (xx), Recep (x), Bahadır (xx),Samet (xx)
GOLLER: Dk.20 Youssef (Penaltı), Dk.65 Haşim, Dk. 86 Halil İbrahim (Kastamonuspor 1966) Dk.46 Süleyman (Sancaktepe Belediyespor)
SARI KARTLAR: Savaş (Kastamonuspor 1966) Bahadır, Melik, (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8\'nci dakikada Kastamonuspor 1966\'dan Youssef ceza sahası içerisinde Haşim’e pas verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Haşim topu dışarı gönderdi.
20\'nci dakikada Sancaktepe Belediyespor ceza sahası içerisinde Kastamonuspor 1966\'dan Savaş\'ın şutu Sancaktepe Belediyespor oyuncusu Samet\'in eline çarptı. Hakem penaltı çizgisini gösterirken penaltıyı kullanan Kastamonuspor 1966\'dan Youssef topu ağlarla buluşturdu. 1-0.
23\'ncü dakikada Sancaktepe Belediyespor\'dan Umut\'un ceza sahasına yaptığı ortada Melik topla buluştu. Melik\'in şutunda top kaleye yakın yerden dışarı çıktı.
28\'nci dakikada Sancaktepe Belediyespor\'dan Umut\'un serbest vuruşunda sert gelen topa kaleci Bekir güçlükle sahip oldu.
37\'nci dakikada Kastamonuspor 1966\'dan Youssef ceza sahası içerisinde Haşime pas verdi. Haşim yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremedi.
46\'ncı dakikada Sancaktepe Belediyespor\'un sol kanattan gelişen pozisyonu sonrası topla buluşan Süleyman ayağı ile müdahale ettiği pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-1.
48\'nci dakikada Sancaktepe Belediyespor yarı alanı Altı pas çizgisi içerisinde Kastamonuspor 1966\'dan Haşim kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldı. Haşim yüzde yüzlük gol pozisyonundan yararlanamadı.
58\'nci dakikada Ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Kastamonuspor 1966\'dan Youssef\'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.
65\'nci dakikada Kastamonuspor 1966\'dan Savaş\'ın korner vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde Haşim topa dokunarak skoru 2-1 yaptı.
86\'ncı dakikada Orta sahada topla buluşan Kastamonuspor 1966 oyuncusu Halil İbrahim rakip takım defansı oyuncularını çalımladıktan sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Mehmet\'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu. 3-1.

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