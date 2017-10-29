Kastamonuspor 1966 - Kocaeli Birlikspor: 3-1

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (x) , Şenol Bektaş (xx)

KASTAMONUPOR 1966: Cengiz (xx)- Doğancan (xxx)(Dk. 72 Alican xx), Ümit (xx), Oğuz (xxx), Erkan (xxx), Youssef (xxx)(Dk. 83 Haşim), Ali (xx)(Dk. 80 Ferit), Savaş (xxx), Ömercan (xxx), Faruk (xx), Tayyib (xxx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (x)- Emirhan (x), Muhammet (xx), Raif (xx), Melih (x), Semih (x)(Dk. 69 Tayyib x), Berat (x), Kemal (x)(Dk. 77 Talha x), Senin Sergen (x)(Dk. 46 Yahya xx), Batuhan (x), Mehmet (x)

GOLLER Dk. 27 Youssef, Dk. 57 Tayyib, Dk. 88 Oğuz (Kastamonuspor 1966) - Dk. 90 Raif (Kocaeli Birlikspor)

SARI KARTLAR: Savaş (Kastamonuspor 1966) - Batuhan , Muhammet (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Kocaeli Birlikspor\'u 3-1 mağlup etti.

15\'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Youssef, soldan ortaladı, Ömercan\'ın şutu auta auta çıktı.

27\'nci dakikada Ali sağdan ceza sahasına girdi ve kale sahasına topu ortaladı. Kalecinin elinden kaçırdığı topu Youssef arka direkte tamamlayarak ağları havalandırdı: 1-0.

İlk yarı 1-0 tamamlandı.

57\'nci dakikada Ömercan sağdan ortaladı, Tayyib\'in kafa vuruş uağlarla buluştu: 2-0.

88\'inci dakikada Ümit, soldan ceza sahasına ortaladı, Oğuz\'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

90\'ıncı dakikada Raif, ceza sahasına girerken plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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