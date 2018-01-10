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Kastamonu'da yerel gazete köşe yazarı evinde ölü bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan  Ahmet İnanlı (64), evinde ölü bulundu

10 Ocak 2018 19:14

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan  Ahmet İnanlı (64), evinde ölü bulundu. İnanlı\'nın kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.
Saraçlar Mahallesi Araç Caddesi üzerinde bulunan evinde tek başına oturan Ahmet İnanlı\'dan haber alamayan yakınları ve çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polisler banyoda iki çocuk babası Ahmet İnanlı\'nın cesedi ile karşılaştı. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Ahmet İnanlı\'nın cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Hizmetleri\'nden emekli olan İnanlı\'nın yaklaşık 20 yıldır kentteki yerel gazetelerde köşe yazdığı belirtildi.

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