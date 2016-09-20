Kastamonu'da yangın bir köyü yok etti

Kastamonu'nun Kirenli köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede yayılarak tüm köyü yok etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Kirenli köyü Vayıslı Mahallesi'nde gece vakti Yaşar Gamit’e (41) ait evde ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İki katlı ahşap binada çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere de sıçrayan yangın, giderek büyüdü. Sabah namazını bekleyen Hayriye Kömleksiz (80), hemen bitişiğindeki evde çıkan yangını fark ederek komşularını uyandırarak yanmaktan kurtardı.

İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, Kirenli köyüne sevk edildi. İtfaiyenin yetersiz kalması nedeniyle Tosya’dan da takviye itfaiye ekibi istendi.

Ayrıca yangına; Kastamonu İl Özel İdaresi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Karadere Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle de müdahale edildi. Uzun uğraşlara rağmen yangın, kontrol altına alınamadı. Giderek büyüyen yangın nedeniyle Kirenli Köyü Muhtarı Ruşen Akbulut ile Hilmi Akbulut, Mustafa Kayku, Mehmet Kayku, Rıfat Tiryaki, Yaşar Gamit, Nurettin Kömleksiz, Metin Kömleksiz, Cafer Kömleksiz, İsmail Kömleksiz, Hamdi Kömleksiz, Murat Tiryaki, Selim Demirci ve Necati Kömleksiz’in evleri tamamen yanarak küle döndü.

Hayvanlar telef oldu

Ayrıca evlerle birlikte, ahır ve ambarlar, 4 adet traktör, 4 büyükbaş hayvan ve 20 küçükbaş hayvan ile tarımda kullanılan çok sayıda tarım aleti ve patoslar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, evde bulunanların Kastamonu’ya akraba ziyareti için gittikleri ve Yaşar Gamit’in evde yalnız kaldığı, çıkan yangında da hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabah namazını beklediği esnada bir patlama duyduğunu belirten Kömleksiz “Motorun gürlediğini duydum. O esnada saate baktım. Sabah namazına 1,5 saat vardı. Daha sonra camı açıp etrafa baktım. Komşumuz Yaşar Gamit’in evi, bizim evin üzerine doğru göçmüş. Daha sonra beyimi kaldırdım” dedi.



Kapıdan güçlükle dışarı çıkabildiklerini söyleyen Cafer Kömleksiz (81) ise, “Eğer eşim yangını görüp bizi uyandırmasaydı biz, neredeyse yanıyormuşuz. Eşim Hayriye’nin sayesinde kurtulduk. Zor çıktık evden” diye konuştu. Kirenli Köyü Muhtarı Ruşen Akbulut da, yangının Yaşar Gamit’in evinden çıktığını ifade ederek, “Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. Elektrik kontağı da olabilir, sobadan da olabilir, kendi hatasından da olabilir. Şu anda köyümüzde komple 15 tane ev yandı. 20 tane küçükbaş hayvan, 4 tane de büyükbaş hayvan yandı. Fakat daha tespit edemediğiniz telef olan hayvanlar da var. Çıkan yangında ne yazık ki Yaşar Gamit de hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.



İlk belirlemelere göre 4 tane traktörün de yandığını aktaran Muhtar Akbulut, “Benim minibüsüm yandı, römorkum yandı. Tarımda kullanılan tarım aletleri yandı. Sahip olduğumuz ne varsa, ahır, ev, araba hepsi yandı kül oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

AFAD, Jandarma ve itfaiyemüdahale etti



Kirenli köyünün genellikle çiftçilikle geçindiğini ve fakir bir köy olduğunu ifade eden Akbulut, şöyle konuştu: “Biz, geçimimizi çiftçilik yaparak sağlıyoruz. 3-5 tane de büyükbaş, küçükbaş hayvanımız var. Şimdiye kadar karnımız doyuyordu ama yangından sonra nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Kış öncesinde evsiz kaldık, yardım bekliyoruz. Gidecek, kalacak başka bir yerimiz de yok.”



Kirenli köyü sakinlerinden Özkan Kömleksiz de, köylerinde ilk belirlemelere göre 15 tane evin yandığını öğrendiklerini söyleyerek, şunları kaydetti: “Yangını çıktığı ilk evdeki Yaşar Gamit’in de evde mahsur kalması sonucu öldüğünü öğrendik. Şu anda AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri çalışmalarını halen sürdürüyor. Çıkan yangında köyümüzde sadece 3 tane ev sağlam kaldı. Diğerlerinin hepsi yandı.”



Kömleksiz, Kirenli köyünün genellikle çiftçilik yaparak geçimini sağladığını ve çıkan yangında da her şeylerini kaybettiğini belirterek, devletten ve hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini sözlerine ekledi. Yangının etkisini kaybetmesi üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleriyle birlikte enkazın altında kalan Yaşar Gamit’in cesedini çıkarttı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili olarak cumhuriyet savcısı soruşturma başlattı.