Kastamonu'da vinçten düşen işçi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, taşeron firma işçisi 49 yaşındaki Süleyman Tıhni, telefon hattının bakım ve onarımı için çıktığı vincin sepet bölümünün kırılıp yere düşmesi sonucu öldü.

Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Bülent Gider Sokak\'ta meydana geldi. Taşeron firmada çalışan Süleyman Tıhni, sokaktaki telefon hattının bakım ve onarımı için vincin üzerine çıktı. Tıhni, yaklaşık 10 metre yükseklikte çalışırken vincin kırılan sepet bölümüyle birlikte yere düştü. Ağır yaralanan Süleyman Tıhni, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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