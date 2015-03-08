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Yaşam

Kastamonu'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı!

Kazada hayatını kaybeden çiftin 16 aylık bebekleri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

08 Mart 2015 12:32

Kastamonu'nun Araç İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarındaKastamonu-Karabük yolunun Araç İlçesi girişinde meydana geldi. Karabük'den Kastamonu yönüne giden Muammer Ceylan yönetimindeki 37 PV 211 plakalıotomobil, karşıdan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 37 KC 639 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Kastamonu yönünden gelen otomobilde bulunan Aydın Karaahmetoğlu, Melek Karaahmetoğlu, Hadime Boynukısa, Ali Boynukısa öldü. Boynukısa çiftinin 16 aylık bebekleri Elif Nur Boynukısa ile diğer aracın sürücüsü Muammer Ceylan ise ağır yaralandı. 

Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Nur Boynukısa, ilk tedavi ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muammer Ceylan yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araçta sıkışan ölenlerin cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu güçlükle çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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