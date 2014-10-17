Kastamonu'da palamudun tanesi 40 kuruşa düştü

Karadeniz'de bolca avlanmaya başlayan palamudun adedi, Kastamonu'da 40 kuruşa kadar düştü. Ancak bu iddiayı dile getiren balıkçı Erdem Güldal'a Kastamonu ve İstanbul'dan itirazlar geldi: "150 gr'lık çingene palamudu bile 1 lira, o fiyata palamut olmaz"

Balıkçılardan Erdem Güldal, hava koşullarının iyi olmasından dolayı palamudun çok avlandığını, balıkçıların balık dolu teknelerle döndüklerini söyledi.

Palamudun fiyatının düşmesinin balıkçıları düşündürdüğünü vurgulayan Güldal, şöyle konuştu:

"Balığın tanesini şu anda 40 kuruştan veriyoruz. Balık bol olunca, fiyatların düşmesi nedeniyle tutuğumuz balıklar, balıkçıların masraflarına yetmiyor. Dün Karadeniz'den 7 bin balıkla döndüm. Tezgahlar balıkla şenlendi fakat yaşanan bolluktan dolayı fiyatların düşmesi vatandaşlara yaradı. Sezon başında 10 liradan satışa sunulan palamutların tanesi, şimdi 30-40 kuruş. Bin bir zahmetle tutuğumuz balıklar para etmiyor."

'Hayır, bu fiyat mümkün değil'

Kastamonu’da palamutun tanesinin 6-7 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Kastamonu Mevsim Balıkçılık yetkilisi, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, palamut fiyatlarının 40 kuruşa düşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Yetkili, ‘çingene palamutu’ olarak adlandırılan balık çeşidinin bile tanesinin 1 lira seviyesinde, bu balık türününde 150 gram civarında olduğunu belirtti.

İstanbul balık halinde faaliyet gösteren Erdoğan Durmuş da şunları söyledi: “40 kuruşa palamut satılması gibi bir durum söz konusu olamaz. İstanbul balık halinde palamutun tanesi 6.5-7 lira seviyelerinde satılıyor. Türkiye’de balık piyasasını İstanbul belirler. Böyle bir fiyat oluşması da mümkün değil.”