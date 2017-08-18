Kastamonu'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU’da kavşaktan dönüş yapan kamyona çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzeykent Köprülü Kavşak\'ta meydana geldi. Daday İlçesi’nden Kastamonu\'ya giden Hasan B.\'nin kullandığı 37 BK 678 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan İl Özel İdaresi’ne ait Orhan U. yönetimindeki kamyona yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 21 yaşındaki Erol Değirmenci hayatını kaybetti, sürücü Hasan B. ve Yunus E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Orhan U.’yu gözaltına alan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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