Kastamonu'da kayıp 5 kişilik aileyi arama çalışmaları sürüyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili sır perdesi kalkmazken, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı yazılı açıklama yaptı. Aileyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Başsavcı Kantarcı, olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu, her ayrıntının değerlendirildiğini, soruşturmanın içeriğine yönelik veya soruşturmanın akıbetini etkileyecek türde yapılan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 21 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'ni arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı imzasıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Bugün bir kısım ulusal medya organlarında \'Kastamonu\'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü\' vb. başlıklı haberlerin yer aldığı, meydana gelen olayın kamuoyunu yakından ilgilendirmesi nedeni ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir basın açıklaması yayınlama ihtiyacı duyuldu.\"

Açıklamada, söz konusu yangında Fazıl Çataloğlu ve Ahmet Çataloğlu\'na ait birbirine yakın olan evlerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği hatırlatılarak, Fazıl Çataloğlu ile birlikte aynı evde ikamet eden Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu\'nun yangın sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadıkları belirtildi.

Başsavcılık; arama çalışmalarının halen devam ettiğini, yangın enkazında yanmış halde bir ceset bulunduğunu ve cesedin mevcut hali ile kimliğinin teşhisinin mümkün bulunmadığından gerçek kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından DNA incelemesinin yapılmakta olduğunu kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında birbiri ile akraba 3 şüphelinin tutuklandığı ve bu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, \"Gözaltında veya tutuklanmış başka şahısların bulunmadığı, yangın sonrası kaybolan 5 kişilik aileyi arama çalışmalarının aradan geçen zaman ve soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda ölmüş oldukları değerlendirilerek aramaların sürdürüldüğü\" belirtildi.

\'BAŞSAVCILIK DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ\'

Başsavcılık, gizli yürütülen soruşturma kapsamında elde edilecek bilgilerin açıklanabilir olması halinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilerek şunları ifade etti:

\"Olay çok yönlü olarak soruşturulmakta ve her ayrıntı değerlendirilmekle birlikte soruşturmanın içeriğine yönelik veya soruşturmanın akıbetini etkileyecek türde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi, toplumda yanlış anlamalara neden olabileceği, gizli olarak yürütülen soruşturmada elde edilecek bilgilerin açıklanabilir hale gelmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız Medya İletişim Bürosu aracılığı ile bu bilgilerin paylaşılacağı, bunun dışındaki bilgilere halkımızın itibar etmemeleri, olayla ilgili ayrıca bir gelişme olduğunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı, toplumun doğru bilgilendirilmesi, yanlış anlaşılmaların önlenmesi açısından işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmekle kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

KAYIP AİLENİN KÖPEKLERİNE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Öte yandan, yangının ardından enkaz halindeki evin önünden bir an bile ayrılmayan Çataloğlu Ailesi\'nin köpeklerine, Kastamonu Belediyesi sahip çıktı. Yangın sonrası ailenin 5 çoban köpeği de ortada kaldı. Kastamonu Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri 20 gündür evin önünden ayrılmayan 5 köpeği, olay yerinden alarak belediyenin hayvan barınağına götürdü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu\'na ait evlerin 21 gün önce yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yanan evlerden birinin enkazında Serdar Çataloğlu\'na (12) ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Fazıl Çataloğlu\'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkiinde ormanlık alanda bulundu.

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile E.K.\'nin kayınpederi A.Ş. tutuklandı. Şüpheli A.Ş.\'ye dün yanan evlerin enkazında ve ailenin traktörünün bulunduğu 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda keşif yaptırıldı.

Tutuklanan 3 şüphelinin aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edildi.

