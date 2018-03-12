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Kastamonu'da gümrük kaçağı 20 ton çay ele geçirildi

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla yapılan yol kontrollerinde, gümrük kaçağı 20 ton çay ele geçirildi

12 Mart 2018 20:51

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla yapılan yol kontrollerinde, gümrük kaçağı 20 ton çay ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, Ağrı\'dan İstanbul\'a giden Musa K. yönetimindeki 76 DP 614 plakalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı 20 ton 610 kilo çay ele geçirildi. Çay dolu çuvallara el konulurken, kamyon sürücüsü Musa K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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