Kastamonu'da evleri su bastı, araçlar sele kapıldı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası bazı mahalleleri su bastı. Sel nedeniyle bazı araçlar ise su altında kaldı.

Taşköprü\'de özellikle yüksek kesimlere etkili olan sağanak sonrası su baskınları oluştu. Etkili olan sağanak nedeniyle, Taşköprü\'de Üstatlar Mahallesi\'ni sel bastı. Mahallede bulunan birçok evin bodrum katını sel sularının basması sonucu vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Sel nedeniyle araçlar da yollarda mahsur kaldı. Bir araç da sel sularına altında kaldı. Sel sularının şiddetiyle çöp konteynırları devrilirken, ekili araziler ise büyük zarar gördü. Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı\'nın da yetiştiği ekili araziler, sel sularının altında kaldı.

Taşköprü Belediyesine ait ekipler, ilçede teyakkuza geçerken, su basan evlere müdahale edildi. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Amirliği ise, ilçede herhangi bir can kaybının yaşanmaması için devriye görevi yapıyor. Ormanda çalıştığı esnada eşinin aradığını ve eve geldiğini belirten Murat Karaduman, \"Bir geldim baktım her taraf su altında kalmış. Evlerimizi, mahallemizi sel basmış. Telefon açtım ama kimse yardımımıza gelmedi. Ne yapacağız bilmiyorum, halimiz perişan. Şu anda bir zararımız yok ama böyle giderse çok fazla zararımız olacak\" dedi.

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