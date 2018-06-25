Kastamonu'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da oy sayımı tamamlanırken AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri\'nde Kastamonu\'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti\'den Hakkı Köylü ve Metin Çelik, CHP\'den ise Hasan Baltacı yeni dönemin milletvekili oldu.

Hakkı KÖYLÜ (AK Parti): Kastamonu\'nun Devrekani ilçesine bağlı Çorbacı köyünde 1948 yılında dünyaya gelen Hakkı Köylü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. Kütahya Emet\'te Cumhuriyet Savcısı olarak meslek hayatına başlayan Köylü, sırasıyla Gürün, Mardin, İskenderun, Erzurum ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın ardından Kastamonu Bölgesi Cezaevleri İzleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 22, 23 ve 24\'üncü dönemlerde Kastamonu Milletvekili seçildi. 22\'nci Dönem\'de Adalet Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24\'üncü dönemlerde Adalet Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Köylü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Metin ÇELİK (AK Parti): Kastamonu\'nun Taşköprü ilçesinde 1977 yılında dünyaya gelen Metin Çelik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni bitirdi. 2000 yılından beri Kastamonu\'da serbest avukatlık yapan Çelik, 2002\'den bugüne kadar AK Parti’de çeşitli görevlerde bulundu. 25 ve 26\'ncı dönemlerde Kastamonu Milletvekili seçilen Çelik, Milli Savunma Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde yer aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hasan BALTACI (CHP): Sinop\'un Boyabat ilçesinde 1978 yılında dünyaya gelen Hasan Baltacı, Kastamonu\'da lise eğitimini tamamladıktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü bitirdi. Kendisine ait firmada harita mühendisliği yapmaya başlayan Baltacı, 2018 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 36\'ncı Olağan Kongre\'de Kastamonu İl Başkanı olarak seçildi. Baltacı evli ve 1 çocuk babası.



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