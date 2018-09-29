Kastamonu'da, ahşap ürünlerde ihracat geliri 3 milyon dolara ulaştı

KASTAMONU, (DHA)- ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı tarafından \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' seçilen ve Türkiye\'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu\'da, 3-7 Ekim tarihleri arasında \'8\'inci Ahşap Fuarı\' düzenlenecek. Vali Yaşar Karadeniz, kentte 500\'ün üzerinde iş yerinden yapılan ahşap ürün ihracatından elde edilen gelirin 3 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' seçilen ve Türkiye\'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasında \'8\'inci Kastamonu Ahşap Fuarı\'na ev sahipliği yapacak. Kentin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Tanıtma Fonu tarafından da desteklenen fuar, bu yıl \'Ahşaba hayat verenler burada\' sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda, ahşap işleri, ahşap el sanatları, ahşap oymacılık, ahşap oyuncak, ahşap masa-sandalye-sehpa, ev mobilyaları, banyo ve mutfak mobilyaları, bahçe mobilyaları, kapı, masif ve endüstriyel kapı, ahşap kaplama paneli gibi birçok ürün bir arada sergilenecek.

ODUN YIĞMA YARIŞMASI YAPILACAK

Türkiye\'nin birçok bölgesinden sektör temsilcileri ile firmaların katılacağı fuarda, ahşap temalı yarışmalarda dereceye girenler de ödüllendirilecek. Ağaç ürünlerine özgün hediyelik eşya tasarımlarını \'Hadi en özgününü sen tasarla\' sloganıyla yarışmaya çağıran \'Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması\' ödül töreni de fuarın ikinci günü yapılacak. \'Beşikten Mezara Ahşabın Hayatımızdaki Yeri\' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ise fuarın üçüncü günü olan 5 Ekim\'de belli olacak. Ayrıca, fotoğraf yarışmasına başvuran eserlerin yer aldığı sergi de fuar boyunca ziyaret edilebilecek. Fuar süresince gerçekleştirilecek birbirinden ilginç etkinliklerle de ziyaretçilere heyecanlı ve eğlenceli saatler yaşatılacak. Ekstrem sporlar arasında yer alan \'Stihl Timbersports-Kütük Kesme\' gösterilerinin yanı sıra \'maket ev yapma\' ve \'ster odun yığma\' yarışmalarına ziyaretçiler de katılabilecek. Fuarın hafta sonu programında ise ünlü şarkıcı Demet Akalın\'ın sahneye çıkacağı konser ve 7 Ekim\'deki \'oto drift\' gösterileri ile ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak.

VALİ KARADENİZ: AHŞAP BİZİM İÇİN KÜLTÜREL, TARİHİ BİR DEĞERDİR

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, organizasyonu çok önemsediklerini belirtti. Kentin yüzölçümünün yüzde 67\'sinin ormanlarla kaplı olduğunu kaydeden Vali Karadeniz, \"Bu bakımdan Kastamonu için orman ve ahşap önemli bir ürün. Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu yönetim merkezi olmuş olan Kastamonu, biriktirmiş olduğu kültürün içine ahşabı da yerleştirmiştir. Ahşap bizim için hem bir ekonomik hem de kültürel, tarihi bir değerdir\" dedi.

\'500\'ÜN ÜZERİNDE AHŞAP İŞLETMESİ VAR\'

Vali Karadeniz, kentte ahşap üretimi yapan iş yeri sayısının 500\'ün üzerinde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Bugün 3 tane büyük fabrikada yonga ve yonga lifi üretimi yapan önemli tesislerimiz var. Bu fabrikaların ürünlerinin içerisinde Türkiye\'ye marka değeri taşıyan ürünlerde yer almaktadır. Ayrıca bu üç fabrikadan farklı olarak yaklaşık 100 işletmemiz de mobilya üretimi yapmaktadır. 90 işletmemizde tomruk olarak ormandan elde edilen ağacı işleyen kereste fabrikaları bulunmaktadır. Toplam ahşaptan geçinen iş yeri sayımız 500\'ün üzerindedir. Bu, Kastamonu için oldukça önemli bir ekonomik değer olduğunun da göstergesidir. Ayrıca eklememiz gereken bir başka konu da ahşap halen daha birçok işletmemizde el sanatları oymacılık şeklinde işlenmektedir. Ve bu şekilde üretilen ürünler ilimizin en önemli beğeni toplayan ürünleri arasında yer almaktadır.\"

\'AHŞAP İHRACAATINDAN 3 MİLYON DOLARLIK GELİR\'

Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelirin 3 milyon dolar civarında olduğunu belirten Vali Karadeniz, şöyle konuştu:

\"Ahşabı yaşatmak için el oymacılığını ayakta tutmanın ana çaresinin de bunu ekonomik bir değer haline getirmek olduğunu biz biliyoruz. Eğer ekonomik değer haline getirebilirsek, yaşatabilirsek ahşap ustalarını da yaşatmış olacağız ve onları sürdürmüş olacağız ki Kastamonu bunu başarmıştır. Bugün el oymacılığı yapan ahşap üreticilerimiz sipariş yetiştirmekte zorlanmaktadır. Birkaç ay sonrasına gelen siparişler için süre vermektedirler. Tabii ki ilimizdeki turizm hareketliliği de son yıllarda bu ürünlere olan talebi artırmaktadır. Bu da ahşap sanatının ayakta kalması açısından önemli bir fırsattır. Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelir şu anda 3 milyon dolar civarındadır. Bu rakam son yıllarda elde edilen bir başarı olmakla birlikte olması gereken yeri düşündüğümüzde daha çok yol almamız gerektiğini de biliyoruz.\"

\'HERKESİ FUARIMIZA BEKLİYORUZ\'

Vali Karadeniz, ahşabı hem tanıtmak hem de gelecek nesillere aktarabilmek açısından 8 yıldır fuar düzenlediklerini de vurguladı. Herkesi fuara davet eden Karadeniz şöyle dedi:

\"Bu yıl farklı olarak ahşap fuarını daha cazip hale getirmek için başka etkinliklerle destekledik. 3-7 Ekim tarihleri arasındaki fuarımızda ahşapla ilgili yarışmalar ve gösteriler de yer almaktadır. Fuarımızı daha cazip hale getirdik ve bu yıl ahşap fuarı stant talebi de yapılanın doğru olduğunu göstermektedir. Türkiye\'de mobilya ve ahşap sektöründe bulunan başka illerdeki iş adamlarını ilimize davet ettik. Tüm bunlar \'ahşap fuarının bundan sonra ilimizle sınırlı kalmayıp önce ülkemizde sonra da belki yurt dışına açılmasını sağlayacaktır\' diye düşünüyorum. Herkesi 3 Ekim\'de başlayacak olan fuarımıza bekliyoruz.\"

AHŞAP MOTOSİKLET İLGİ ODAĞI

Fuarda, el oymacılığıyla tamamı ahşaptan üretilen motosiklet de sergilenecek. Kentte, makine mühendisi Celal Özcan\'ın (44) yaklaşık 3 yıllık uğraşları sonucu orijinal boyutlarda yaptığı ahşap motosikletin, fuarın en çok ilgi gören ürünü olması bekleniyor. 2 binden fazla ahşap parça bulunan ve yapımında da yapıştırıcı, boya gibi kimyasal hiçbir madde kullanılmayan ahşap motosikleti görenler bol bol fotoğrafını çekiyor.



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