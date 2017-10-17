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Kastamonu'da 2 üniversiteli FETÖ'den tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi tutuklandı

17 Ekim 2017 16:59

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, Kastamonu Üniversitesi\'nde öğrenim gören F.Ö. ve E.N.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen öğrenciler, dün polis ekipleri tarafından evlerinde gözaltına alındı. İki öğrenci, bugün sevk edildikleri nöbetçi mahkemece, \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı.

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