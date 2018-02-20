Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı için FETÖ kovuşturması yok

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı bulunduğu iddiası ile hakkında soruşturma ve inceleme başlatılan, bu süreçte AK Parti\'den ihraç edilen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiası ile soruşturma ve inceleme başlatılan, bu süreçte AK Parti\'den ihraç edilen Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, Kayıkçı\'nın terör örgütü ile bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığını kaydederek, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcılık kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Mehmet Kayıkçı, \"Bazı arkadaşlarımızın ihtiraslarına mağlup olduklarına, dava bilincinden uzaklaşıp nefislerine yenilmelerine ve bize iftiralar, düzenler, kumpaslar kurmaya çalışan bir güruha dönüşmelerine şahit olduk. Bizler ve ailelerimiz için son derece üzücü bir süreç yaşattılar. Ama en nihayetinde önce Cenab-ı Hakk\'ın ilahi adaleti sonra da sonuna kadar güven duyduğumuz yüce Türk adaleti tecelli etti\" dedi.



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