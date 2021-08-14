Yakınını kaybeden vatandaştan sel bölgesine giden AKP'li Göksu'ya: Hepiniz suçlusunuz, her şeyi görmezden, duymazdan gelin

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya giden AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya selzedeler tepki gösterdi. Göksu, tepkinin ardından alanı terk etti.

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini siyasetçiler de ziyaret ediyor. AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sel bölgesine giderek yıkılan binaları inceledi.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; enkaz altında olan yakınlarını bekleyenlerin yanına gelen Göksu’ya, “Suçlusunuz. Sustukça acılarımız çoğaldı. Her şeyi görmezden, duymazdan gelin” ifadeleriyle tepki gösterildi.

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