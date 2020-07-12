Kastamonu'da maganda kurşunu düğün törenini vurdu: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bir düğün töreninde nereden geldiği belli olmayan kurşunlar nedeniyle 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.



Küre'nin Çat köyünde bir düğün töreninde kurşunlar nedeniyle 31 yaşındaki Erkan E., 34 yaşındaki Şenol E. ve 44 yaşındaki Cemal E. yaralandı.



Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralanan şahıslardan Cemal E.’nin ameliyata alındığı öğrenildi.



Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.