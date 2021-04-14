Kastamonu CHP il binasına "256 kağadın yarısını nettiniz?" yazılı afiş asıldı

CHP'nin Mudanya'da astığı ve toplatılan Merkez Bankası'nın 'kayıp' rezervlerine ilişkin "128 milyar dolar nerede" sorusunun sorulduğu afişler Türkiye genelinde tüm illerde bir eyleme dönüştü. Dün akşam polis müdahalesi Kastamonu'daki afişleri indirdi, Kastamonu İl örgütü ise bölgenin ağzıyla yazılan afişi astı.

CHP Kastamonu'da dün akşam saatlerinde polis müdahalesi ile sökülen afişlerin yerine bugün yeni bir afiş geldi. Bu defa "128 milyar dolar nerede?" sorusu yerine "256 kağadın yarısını nettiniz?" yazan bir afiş il binasına asıldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, twitter hesabından "Demokrasilerde çare tükenmez... CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve arkadaşları, dün indirilen "128 milyar dolar nerede?" pankartının yerine bunu astı. AKP bakalım bu pankartta hangi suçu bulacak ya da suç uyduracak?" paylaşımında bulundu.