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Yaşam

KAŞ'TAKİ DEPREMDE HASAR YOK ANTALYA (A.A)

14 Ekim 2010 16:12

-KAŞ'TAKİ DEPREMDE HASAR YOK ANTALYA (A.A) - 14.10.2010 - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi. Kaş Kaymakamı Selami Kapankaya, bugün saat 12.08'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesi olan orta şiddette deprem meydana geldiğini belirtti. Kapankaya, Kaş, Kalkan ve civarında hissedilen depremin herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi. Kalkan Belediye Başkanı Saim Karakurt da ''Çok şükür bize ulaşan bir hasar yok'' dedi.

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